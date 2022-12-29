Захарова: критика российских миротворцев на Кавказе неприемлема
Критика действий российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре неприемлема заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Дипломат, в частности, отметила, что публичные нападки не содействуют урегулированию ситуации.
«Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», — добавила Захарова.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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