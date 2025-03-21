Захарова: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие.

Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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По ее словам, перемирие уже было нарушено Киевом. «Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — заявила дипломат.

Ранее двое жителей населенного пункта Мокрушино (Курская область, Беловский район) получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Были ранены 51-летняя женщина и 44-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
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