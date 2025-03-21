Захарова: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие.
Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, перемирие уже было нарушено Киевом. «Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — заявила дипломат.
Ранее двое жителей населенного пункта Мокрушино (Курская область, Беловский район) получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Были ранены 51-летняя женщина и 44-летний мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru