Захарова: Канада довела отношения с Россией до исторического минимума
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций против России, заявив, что двусторонние отношения доведены до исторического минимума. Соответствующий комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.
Накануне стало известно, что Канада ввела персональные санкции против РФ. В канадском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о применении санкций связано с нарушениями прав человека в России и в частности с заключением политика Алексея Навального.
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