Захарова: Извинения за «Катюшу» на иврите позор для властей Молдавии

То, что в Молдавии необходимо извиняться исполнение песни «Катюша», - это позор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала скандал о том, что участникам израильского оркестра Klezmer Band Moldov спевшим «Катюшу» на иврите на фестивале «Мэрцишор» в Кишеневе, пришлось приносить прощение. Администрация Национальной филармонии Молдавии посчитала исполнение «Катюши» неуместным и назвала ее песней из «советско-военного репертуара».

Двое россиян попали под санкции Румынии и Молдавии по обвинению в шпионаже

Захарова назвала «позором» фестиваля «Мэрцишор» запрет исполнения песен, который стали символом борьбы с нацизмом.

Также представитель МИД заявила, что ей хочется спросить Кишиневской филармонии и властей Молдавии, принято ли теперь там извиняться за «Смуглянку».

Ранее, 27 февраля, стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию на Украине будет блокировать российскую музыку на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МолдавияМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры