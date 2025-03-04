Захарова: Извинения за «Катюшу» на иврите позор для властей Молдавии

Захарова назвала «позором» фестиваля «Мэрцишор» запрет исполнения песен, который стали символом борьбы с нацизмом.

Также представитель МИД заявила, что ей хочется спросить Кишиневской филармонии и властей Молдавии, принято ли теперь там извиняться за «Смуглянку».

Ранее, 27 февраля, стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию на Украине будет блокировать российскую музыку на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



