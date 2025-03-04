Захарова: Извинения за «Катюшу» на иврите позор для властей Молдавии
То, что в Молдавии необходимо извиняться исполнение песни «Катюша», - это позор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала скандал о том, что участникам израильского оркестра Klezmer Band Moldov спевшим «Катюшу» на иврите на фестивале «Мэрцишор» в Кишеневе, пришлось приносить прощение. Администрация Национальной филармонии Молдавии посчитала исполнение «Катюши» неуместным и назвала ее песней из «советско-военного репертуара».
Захарова назвала «позором» фестиваля «Мэрцишор» запрет исполнения песен, который стали символом борьбы с нацизмом.
Также представитель МИД заявила, что ей хочется спросить Кишиневской филармонии и властей Молдавии, принято ли теперь там извиняться за «Смуглянку».
Ранее, 27 февраля, стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию на Украине будет блокировать российскую музыку на территории страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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