Двое россиян попали под санкции Румынии и Молдавии по обвинению в шпионаже
Двое граждан России были признаны нежелательными лицами в Румынии и Молдавии по подозрению в шпионской деятельности, сообщает молдавское агентство IPN.
По данным агентства, после прибытия в международный аэропорт Кишинева в начале февраля, два сотрудника российских спецслужб, работавшие под прикрытием компании «Лукойл», были внесены в черный список Молдовы сроком на пять лет. Источники издания в аэропорту и правоохранительных органах подтвердили эту информацию.
Румынский портал Newsweek.ro сообщает, что мужчины прибыли в Молдавию из Румынии, где их также признали нежелательными лицами. По версии издания, они пытались вести шпионаж в Румынии, также прикрываясь компанией «Лукойл».
Румынские власти сообщили, что причиной отказа во въезде стало «участие в деятельности, несовместимой с целью визита», что, как отмечается, является эвфемизмом для шпионской работы, передает «Радиоточка НСН».
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