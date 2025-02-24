Двое россиян попали под санкции Румынии и Молдавии по обвинению в шпионаже

Румынский портал Newsweek.ro сообщает, что мужчины прибыли в Молдавию из Румынии, где их также признали нежелательными лицами. По версии издания, они пытались вести шпионаж в Румынии, также прикрываясь компанией «Лукойл».

Румынские власти сообщили, что причиной отказа во въезде стало «участие в деятельности, несовместимой с целью визита», что, как отмечается, является эвфемизмом для шпионской работы, передает «Радиоточка НСН».

