Захарова иронично отреагировала на угрозу Трампа использовать войска против американцев

Протесты в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе охватили многие крупные американские города, протестующие устроили поджоги и грабежи. Были совершены нападения на мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны, что Трамп расценил как внутренний терроризм.

Президент США настоятельно рекомендовал губернаторам штатов и мэрам городов задействовать национальную гвардию для защиты мирных жителей и их имущества. В противном случае Трамп намерен решить проблему самостоятельно, развернув Вооружённые силы США, пишет Life.ru.

Использовать военные силы для подавления гражданских беспорядков ему позволяет закон 1807 года «О восстании».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, «США начинают сыпаться», причем это видно не только по внутреннему расколу, но и по проблемам американцев на международной арене.

