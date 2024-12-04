Захарова: Интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, беседа продлилась более полутора часов и получилась очень интересной. В интервью вошли в том числе вопросы про российско-американские отношения и Украину.
Ранее Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, беседа затронет ряд актуальных тем, важных для РФ и международного сообщества, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru