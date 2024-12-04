Захарова: Интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней

По словам дипломата, беседа продлилась более полутора часов и получилась очень интересной. В интервью вошли в том числе вопросы про российско-американские отношения и Украину.

Ранее Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, беседа затронет ряд актуальных тем, важных для РФ и международного сообщества, пишет Ura.ru.

