Захарова: Интервью Лаврова Карлсону выйдет через пару дней

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Журналист Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

По словам дипломата, беседа продлилась более полутора часов и получилась очень интересной. В интервью вошли в том числе вопросы про российско-американские отношения и Украину.

Ранее Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым, беседа затронет ряд актуальных тем, важных для РФ и международного сообщества, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой
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