Захарова хлестко ответила на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская «идеология жизни взаймы» не выдержала мировой конкуренции. Такой вывод Захарова сделала в связи с новыми санкциями США в отношении участников российских проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Она предположила, что США может даже потребовать «немедленно прекратить дышать».

По мнению Захаровой, США, госдолг которых составляет 22 трлн долларов, запрещают другим странам развивать собственную экономику, отмечает Газета.ru.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала Захарова в Facebook.