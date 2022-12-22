Захарова: Греция предупреждена о последствиях в случае передачи Украине систем С-300

Она также отметила, что попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО.

Захарова также добавила, что вся поставленная Грецией Украине военная техника будет своевременно уничтожена Вооружёнными силами России.

Ранее премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

