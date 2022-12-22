Захарова: Греция предупреждена о последствиях в случае передачи Украине систем С-300

Россия предупреждает Грецию о последствиях в случае передачи Украине систем С-300. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По её словам, в Москве считают откровенно враждебными планы Афин поставить Киеву С-300 и другие средства ПВО российского или советского образца.

«Речь идёт о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве», - подчеркнула дипломат.

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Она также отметила, что попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО.

Захарова также добавила, что вся поставленная Грецией Украине военная техника будет своевременно уничтожена Вооружёнными силами России.

Ранее премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:С-300УкраинаПоставкиГрецияМария Захарова
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