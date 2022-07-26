Российский посол: Двусторонние отношения России и Греции разрушены

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Маслова, Греция выбрала курс «на солидарность с общей западной линией». Посол указал, что Афины — член НАТО и Евросоюза «со стажем», и страна всегда была ориентирована на Запад.

