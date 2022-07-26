Российский посол: Двусторонние отношения России и Греции разрушены
Двусторонние отношения России и Греции были разрушены политикой Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.
«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Маслова, Греция выбрала курс «на солидарность с общей западной линией». Посол указал, что Афины — член НАТО и Евросоюза «со стажем», и страна всегда была ориентирована на Запад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Кабмин расширил перечень социальных выплат, поступающих на карту «Мир»
- ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
- «Тотальная несвобода». Актёр Анатолий Белый назвал причины отъезда из России
- СМИ предрекли побег Байдена из Белого дома после признания об онкологии
- Сеть фиксированной телефонной связи в ДНР перейдет на российский код
- «Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам
- Биржевая стоимость газа в Европе взлетела выше $2000 за тысячу кубометров
- Tetra Pak передаст российский бизнес местному руководству
- Ретейлер Х5 запустил пилотный проект фудшеринга в Москве и Челябинске
- Российский посол: Двусторонние отношения России и Греции разрушены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru