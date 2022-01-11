Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

По ее словам, не признать эффективность миссии могут только те, кто вообще не следит за ситуацией.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.

