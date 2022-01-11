Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру.
По ее словам, не признать эффективность миссии могут только те, кто вообще не следит за ситуацией.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru