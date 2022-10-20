Захарова: Доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался Западом
Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине диктовался Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
По ее словам, эксперты не стремились придать документу объективности и сбалансированности.
Захарова также назвала документы свидетельством преступной деятельности Запада.
Ранее стало известно, что в докладе комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на Украине в конце февраля и в марте, сообщается как минимум о двух военных преступлениях украинских солдат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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