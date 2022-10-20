Захарова: Доклад комиссии по правам человека на Украине диктовался Западом

Захарова также назвала документы свидетельством преступной деятельности Запада.

Ранее стало известно, что в докладе комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию военных преступлений и нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных на Украине в конце февраля и в марте, сообщается как минимум о двух военных преступлениях украинских солдат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

