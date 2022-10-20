Захарова отреагировала на отставку Трасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Такого позора премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Лиз Трасс ушла в отставку спустя 45 дней после того, как заняла пост премьер-министра.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что Лиз Трасс «со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска», напоминает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

