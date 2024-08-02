Захарова: Для принятия мер в отношении YouTube есть весомые основания

По её словам, видеохостинг осуществляет «планомерную зачистку информационного поля».

Она напомнила, что первыми были заблокированы аккаунты российских федеральных и региональных СМИ, а затем органов госвласти, после чего под блокировку попали российские общественные деятели и журналисты.

«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства РФ... оставляют за регулирующими органами... право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», - заключила Захарова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.