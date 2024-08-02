Захарова: Для принятия мер в отношении YouTube есть весомые основания
Для подконтрольной Вашингтону администрации YouTube нормой остаются произвол и политическая цензура. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, видеохостинг осуществляет «планомерную зачистку информационного поля».
Она напомнила, что первыми были заблокированы аккаунты российских федеральных и региональных СМИ, а затем органов госвласти, после чего под блокировку попали российские общественные деятели и журналисты.
«Видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства РФ... оставляют за регулирующими органами... право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», - заключила Захарова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России нужно не замедлять, а запретить к «чёртовой матери», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru