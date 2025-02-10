Захарова: Дипломаты РФ подвергаются давлению и угрозам

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли удары по семи районам Белгородской области В Кремле не стали комментировать слова Трампа о телефонном разговоре с Путиным В Общественной палате призвали не принимать гуманитарную помощь от анонимов В России предложили закрепить в законе параллельный импорт на постоянной основе Трое детей, оставшихся на Шри-Ланке без родительского попечения, вернулись в Россию