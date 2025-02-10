Захарова: Дипломаты РФ подвергаются давлению и угрозам

Российские дипломаты подвергаются давлению и сталкиваются с угрозами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты. Все равно внутренние ресурсы находятся», — рассказала Захарова телеканалу «Россия 24».

По ее словам, дипломаты вынесли угрозы, попытки силовой расправы, при этом многие дипломатические работники «подвергались этим самым расправам».

Между тем стало известно, что министерство иностранных дел Великобритании лишило аккредитации российского дипломата, посла в Лондоне Андрея Келина.

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ФОТО: РИА Новости
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