Захарова дала ироничный комментарий по поводу прошедших в ФРГ выборов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ироничный комментарий по поводу прошедших в ФРГ выборов. Пост об этом она разместила сегодня в своем Telegram-канале. Представитель ведомства перечислила проблемы, возникшие в ходе выборов. Также она указала на то, что за избирательным процессом наблюдали всего 5 человек от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Захарова подчеркнула, что из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках были признаны недействительными более 13 тысяч голосов.
Ранее Захарова оценила обложку Time с удаляемым Facebook. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова откликнулась на публикацию журнала Time, новый номер которой украшает обложка с портретом основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга и предложением на выбор удалить социальную сеть или отменить.
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