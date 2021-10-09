Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ироничный комментарий по поводу прошедших в ФРГ выборов. Пост об этом она разместила сегодня в своем Telegram-канале. Представитель ведомства перечислила проблемы, возникшие в ходе выборов. Также она указала на то, что за избирательным процессом наблюдали всего 5 человек от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Захарова подчеркнула, что из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках были признаны недействительными более 13 тысяч голосов.