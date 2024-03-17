Захарова: британские дипломаты опустились до уровня хулиганов
Поведение представителей посольства Великобритании опустилось до хулиганского уровня в попытках помешать провести выборы президента России. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного - буквально на уровне хулиганов - поведения», - констатировала Захарова.
По ее словам, британские дипломаты начали публиковать в своих социальных сетях изображения бюллетеней и флага Украины, а также утверждали о «незаконности» выборов президента России в Крыму и новых регионах.
Ранее Захарова заявила, что США подготовили множество фейков накануне выборов президента РФ и во время голосования. Дипломат отметила, что американская сторона намеревалась запугать россиян, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД из-за слов о «румынском золоте»
- Администрация Эрдогана опровергла слухи о девальвации лиры до 40 за доллар
- Захарова: британские дипломаты опустились до уровня хулиганов
- Маск предупредил Украину о потере территорий при отказе от переговоров
- В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами
- Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка
- Прощание с Ширвиндтом состоится в Театре сатиры 18 марта
- Росавиация отменила ограничения на работу Домодедово, Внуково и Жуковского
- Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены
- Шойгу: Установить на кораблях ЧФ допсредства поражения дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru