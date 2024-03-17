Захарова: британские дипломаты опустились до уровня хулиганов

Поведение представителей посольства Великобритании опустилось до хулиганского уровня в попытках помешать провести выборы президента России. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного - буквально на уровне хулиганов - поведения», - констатировала Захарова.

По ее словам, британские дипломаты начали публиковать в своих социальных сетях изображения бюллетеней и флага Украины, а также утверждали о «незаконности» выборов президента России в Крыму и новых регионах.

Ранее Захарова заявила, что США подготовили множество фейков накануне выборов президента РФ и во время голосования. Дипломат отметила, что американская сторона намеревалась запугать россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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