Захарова: Боррель полностью дискредитировал европейскую дипломатию

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дискредитировал свою должность постоянной воинственной риторикой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных

По её словам, деградировала и сама европейская дипломатия, а ключевую роль в этом сыграл именно Боррель.

«От подлинной дипломатии в его работе не осталось практически ничего», - отметила дипломат. Она подчеркнула, что именно Боррель ответственен за многочисленные жертвы мирных граждан на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Захарова считает, что глава европейской дипломатии прикрывает преступную деятельность, которой представители Европейского союза вместе с США занимались на территории Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал истребители F-16 необходимыми для победы Украины над Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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