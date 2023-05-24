Захарова: Боррель полностью дискредитировал европейскую дипломатию

По её словам, деградировала и сама европейская дипломатия, а ключевую роль в этом сыграл именно Боррель.

«От подлинной дипломатии в его работе не осталось практически ничего», - отметила дипломат. Она подчеркнула, что именно Боррель ответственен за многочисленные жертвы мирных граждан на Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Захарова считает, что глава европейской дипломатии прикрывает преступную деятельность, которой представители Европейского союза вместе с США занимались на территории Украины.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал истребители F-16 необходимыми для победы Украины над Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».







