Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных

«Европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных», - сказал дипломат.

Он уточнил, что к концу года ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских солдат.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью изданию Origo заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине. По его словам, многие крупные страны союза рискуют своей безопасностью, передает «Радиоточка НСН».

