Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС подготовил 15 тысяч военнослужащих ВСУ, пишет РИА Новости.
«Европейская миссия выполнила свою изначально поставленную задачу, завершила подготовку 15 тысяч украинских военных», - сказал дипломат.
Он уточнил, что к концу года ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских солдат.
Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью изданию Origo заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине. По его словам, многие крупные страны союза рискуют своей безопасностью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru