СМИ: В случае причастности США к диверсии на «Северных потоках» РФ нанесет ответный удар
Если окажется, что Соединенные Штаты Америки причастны к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», повлекшие огромные утечки топлива, Россия может наненсти ответные удары. Об этом пишет обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — цитирует его RT.
По мнению Райта, причастность США к инцидентам на «Северных потоках» отрицательно повлияет на отношения Белого дома с союзными странами, прежде всего с Германией.
Ранее американский полковник в отставке, экс-старший советник Министерства обороны Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom сообщил, что совершить атаку на российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли Соединенные Штаты или Великобритания.
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