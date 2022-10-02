СМИ: В случае причастности США к диверсии на «Северных потоках» РФ нанесет ответный удар

«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — цитирует его RT.

По мнению Райта, причастность США к инцидентам на «Северных потоках» отрицательно повлияет на отношения Белого дома с союзными странами, прежде всего с Германией.

Ранее американский полковник в отставке, экс-старший советник Министерства обороны Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom сообщил, что совершить атаку на российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли Соединенные Штаты или Великобритания.

