«Заграница не поможет». Удальцов рассказал, как потратит компенсацию от ЕСПЧ
Координатор «Левого фронта» поделился в интервью НСН, на что пойдут 12,8 тысячи евро, которые он отсудил у России в ЕСПЧ.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отсудил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 12,8 тысячи евро компенсации за нарушения его прав в связи с серией задержаний. В ЕСПЧ посчитали, что в декабре 2011 года при задержаниях, госпитализации и арестах, в судах нарушили права политика на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство.
Удальцов рассказал в эфире НСН, как потратит отсуженные у России деньги.
«Мы занимаемся общественной деятельностью, у нас нет спонсоров-олигархов, заграница не помогает. Думаю, все средства пойдут на общественную деятельность "Левого фронта". Это будет самое правильное применение этих средств», - сказал политик.
При этом Удальцов напомнил, что должно пройти три месяца, за которые РФ может оспорить решение ЕСПЧ. Потому деньги он сможет получить не раньше этого срока.
Политик также поделился с НСН своими дальнейшими планами. «Хочу в будущем пересмотреть в суде все дела по административным правонарушениями, чтобы меня по ним признали невиновным», - добавил Удальцов.
Удальцов был осужден к 4,5 годам колонии в рамках так называемого «болотного дела». После выхода на свободу его неоднократно задерживали за организацию и участие в несогласованных митингах.
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