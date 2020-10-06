«Заграница не поможет». Удальцов рассказал, как потратит компенсацию от ЕСПЧ

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отсудил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) 12,8 тысячи евро компенсации за нарушения его прав в связи с серией задержаний. В ЕСПЧ посчитали, что в декабре 2011 года при задержаниях, госпитализации и арестах, в судах нарушили права политика на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство.

Удальцов рассказал в эфире НСН, как потратит отсуженные у России деньги.

«Мы занимаемся общественной деятельностью, у нас нет спонсоров-олигархов, заграница не помогает. Думаю, все средства пойдут на общественную деятельность "Левого фронта". Это будет самое правильное применение этих средств», - сказал политик.