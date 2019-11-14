Мосгорсуд признал Удальцова невиновным в «драке» у администрации Кремля
Московский городской суд признал лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова не виновным в драке у здания администрации президента РФ в Москве. Мосгорсуд отменил соответствующее постановление начальника отдела полиции «Китай-город» от 14 мая текущего года, по которому Удальцов также был оштрафован на 500 рублей.
Решение принято после изучения видеозаписи событий, произошедших возле кремлевской администрации. В Мосгорсуде также выступили свидетели. Из их показаний следовало, что никакой потасовки там вообще не было, а речь идёт о провокации со стороны участников движения SERB, сообщает «Свободная пресса».
Эти активисты напали на майора Владимира Скубака, который держал голодовку, и облили его йогуртом.
Кроме того, сотрудники МВД, написавшие рапорты о «правонарушении» со стороны Удальцова, не смогли в ходе судебного заседания точно вспомнить обстоятельства тех событий.
Установлено, что лидер «Левого фронта» находился рядом с этим местом и хотел дать показания как свидетель нападения провокаторов на майора, который проводил одиночный пикетом из-за несправедливого, по его мнению, увольнения из армии.
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