Мосгорсуд признал Удальцова невиновным в «драке» у администрации Кремля

Московский городской суд признал лидера «Левого Фронта» Сергея Удальцова не виновным в драке у здания администрации президента РФ в Москве. Мосгорсуд отменил соответствующее постановление начальника отдела полиции «Китай-город» от 14 мая текущего года, по которому Удальцов также был оштрафован на 500 рублей.

Решение принято после изучения видеозаписи событий, произошедших возле кремлевской администрации. В Мосгорсуде также выступили свидетели. Из их показаний следовало, что никакой потасовки там вообще не было, а речь идёт о провокации со стороны участников движения SERB, сообщает «Свободная пресса».