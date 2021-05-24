Задержанный в Минске Протасевич дал признательные показания

Агентство ссылается на видеообращение Протасевича. Как пишет агентство, на видео он говорит о сотрудничестве со следствием.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Лайнер приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.

Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.

