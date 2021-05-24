Задержанный в Минске Протасевич дал признательные показания

Задержанный в Минске создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал признательные показания по факту организации акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство ссылается на видеообращение Протасевича. Как пишет агентство, на видео он говорит о сотрудничестве со следствием.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Лайнер приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.

Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:Белоруссия
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