Задержанный в Минске Протасевич дал признательные показания
Задержанный в Минске создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал признательные показания по факту организации акций протеста в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на видеообращение Протасевича. Как пишет агентство, на видео он говорит о сотрудничестве со следствием.
Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. Лайнер приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.
Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.
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