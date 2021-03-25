Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф газеты "Известия" Павел Волков, задержанные в Минске во время несогласованных митингов, были отпущены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.
Информацию о задержании российских журналистов ранее подтвердил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По словам секретаря, сотрудники российских изданий были задержаны из-за отсутствия аккредитации.
В четверг в столице Белоруссии проходят несогласованные акции протеста в честь организованного оппозицией Дня воли. Сообщается о задержаниях.
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