Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

Корреспондент газеты "Коммерсантъ" Кирилл Кривошеев и фотограф газеты "Известия" Павел Волков, задержанные в Минске во время несогласованных митингов, были отпущены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.