Задержанных у колонии Навального отправили под домашний арест

Петушинский суд во Владимирской области отправил под домашний арест четверых активистов, задержанных у ИК-2 в Покрове, где находится оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката правозащитной организации "Апология протеста" Алексея Цветкова.

По словам адвоката, под арест отправили Ксению Пахомову, Александра Генералова, Валерию Меркулову и Артема Борискина. Все они пробудут под арестом от восьми до девяти суток. Суд признал их виновными в массовом пребывании и создании помех на территориях, прилегающих к исправительным учреждениям.

По данным правозащитников, задержанные намерены обжаловать эти решения в краткие сроки. Активисты находились у колонии во вторник, они требовали допустить к политику врача.

МВД передавало, что девять человек были задержаны, это зарубежные и российские журналисты, а также члены признанной в РФ иноагентом организации "Альянс врачей". Среди задержанных оказались корреспонденты американского канала CNN, они уже отпущены под обязательство явиться для составления протокола.

