Журналистов CNN отпустили после задержания у колонии, где сидит Навальный

Сотрудник телеканала CNN Мэттью Ченс сообщил в своём Twitter, что полицейские стали отпускать граждан, в том числе его коллег, которые были задержаны около колонии Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный.

Адвокат «Апологии протеста» Алексей Цветков, в свою очередь, рассказал, что задержанных отпускают с обязательством о явке для составления протокола, передаёт «Интерфакс». По его словам, также освободили главу «Альянса врачей» (организация признана властями РФ исполняющей функции иноагента) Анастасию Васильеву.

Ранее в МВД заявили, что возле ИК-2 «Покров» во Владимирской област были задержаны девять человек, которые препятствовали работе учреждения и подъезду к нему автотранспорта. В департаменте информации и печати МИД РФ отметили, что журналисты не предъявили свои аккредитационные карты, а также ответили отказом на просьбу правоохранителей отойти с дороги.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

Находящийся в ИК-2 «Покров» Навальный заявил 5 апреля о вспышке туберкулеза в колонии, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. После этого его направили в медико-санитарную часть.

