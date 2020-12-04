Задержанные в Латвии русскоязычные журналисты отпущены под подписку о невыезде
Русскоязычные представители средств массовой информации, задержанные накануне спецслужбами Латвии, выпущены из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из задержанных, публициста, общественного деятеля и правозащитника Владимира Линдермана.
Среди задержанных также значились журналист Андрей Яковлев, который в 2018 году руководил редакцией интернет-ресурса Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ. Ещё двое задержанных писали для ресурса Sputnik Латвия.
Против них возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. Им грозят штрафы и реальные сроки лишения свободы.
В министерстве иностранных дел России охарактеризовали силовые действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов как «карательная акция», отмечает РИА ФАН. МИД РФ намерен поднять этот вопрос на площадке ОБСЕ.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT призвал вынести этот вопрос на обсуждение вплоть до Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.
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