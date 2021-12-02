Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания

Агенты украинских спецслужб, задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, дали признательные показания. Об этом сообщили в ведомстве.

ФСБ опубликовала видеоматериалы с признанием шпионов. Один из задержанных, Александр Цилык, заявил, что в мае текущего года, он якобы был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам агента, его обучали работе «с тайниками со спецсвязью».