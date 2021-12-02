Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания

Агенты украинских спецслужб, задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, дали признательные показания. Об этом сообщили в ведомстве.

ФСБ опубликовала видеоматериалы с признанием шпионов. Один из задержанных, Александр Цилык, заявил, что в мае текущего года, он якобы был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам агента, его обучали работе «с тайниками со спецсвязью».

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Цилык признался, что 11 октября 2021 года незаконно пересек границу России и намеревался выполнить задание – устроить теракт на территории РФ с помощью двух взрывных устройств, которые до этого уже были заложены.

Ранее сообщалось, что украинские шпионы были задержаны ФСБ.

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ФОТО: Скрин с видео
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