Задержанные ФСБ украинские шпионы дали признательные показания
Агенты украинских спецслужб, задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, дали признательные показания. Об этом сообщили в ведомстве.
ФСБ опубликовала видеоматериалы с признанием шпионов. Один из задержанных, Александр Цилык, заявил, что в мае текущего года, он якобы был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам агента, его обучали работе «с тайниками со спецсвязью».
Цилык признался, что 11 октября 2021 года незаконно пересек границу России и намеревался выполнить задание – устроить теракт на территории РФ с помощью двух взрывных устройств, которые до этого уже были заложены.
Ранее сообщалось, что украинские шпионы были задержаны ФСБ.
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