ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Казани

Федеральная служба безопасности предотвратила стрельбу в одной из школ Казани, сообщается в одном из Telegram-каналов.

В ФСБ рассказали, что ученик школы №101, состоящий на учете в ПНД, собирался устроить стрельбу в учебном заведении. Он был одет в футболку c надписью HATE, как колумбайнеры. Силовики задержали 14-летнего подростка, который хотел заработать пять тысяч рублей, обещанные ему неизвестным.

Сообщается, что 20 ноября, подросток вместе с другом-сообщником хотели забрать одежду, спрятанную в заброшенном здании. Там их задержали силовики. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело за подготовку массового убийства.

Казанскому «стрелку» Галявиеву собрали деньги на адвокатов

Это уже не первый подобный случай в Татарстане. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 города Казань. В ходе операции по нейтрализации, он был ранен, но ему удалось восстановиться в больнице. Галявиев был признан невменяемым, но позже суд признал, что он осознавал свои действия в момент совершения преступления. За массового убийства в школе ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ФСБШколаСтрельбаТатарстанКазань
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