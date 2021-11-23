ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Казани

Федеральная служба безопасности предотвратила стрельбу в одной из школ Казани, сообщается в одном из Telegram-каналов.

В ФСБ рассказали, что ученик школы №101, состоящий на учете в ПНД, собирался устроить стрельбу в учебном заведении. Он был одет в футболку c надписью HATE, как колумбайнеры. Силовики задержали 14-летнего подростка, который хотел заработать пять тысяч рублей, обещанные ему неизвестным.

Сообщается, что 20 ноября, подросток вместе с другом-сообщником хотели забрать одежду, спрятанную в заброшенном здании. Там их задержали силовики. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело за подготовку массового убийства.