Задержанному в Москве белорусскому спортсмену грозит экстрадиция

По данным агентства, Кудин в Белоруссии является фигурантом уголовного дела о сопротивлении правоохранителям с применением насилия. Спортсмену может грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Белоруссии и РФ еще не давали официальных комментариев по данному инциденту. ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что Кудин оказал сопротивление одному из силовиков во время акций протеста в Белоруссии.

Алексей Кудин имеет звание заслуженного мастера спорта Белоруссии. Он является чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов. Он был задержан 21 января в Москве.

