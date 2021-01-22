Задержанному в Москве белорусскому спортсмену грозит экстрадиция
Суд в Подмосковье арестовал кикбоксера из Белоруссии Алексея Кудина, решается вопрос о его экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Кудин в Белоруссии является фигурантом уголовного дела о сопротивлении правоохранителям с применением насилия. Спортсмену может грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранительные органы Белоруссии и РФ еще не давали официальных комментариев по данному инциденту. ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что Кудин оказал сопротивление одному из силовиков во время акций протеста в Белоруссии.
Алексей Кудин имеет звание заслуженного мастера спорта Белоруссии. Он является чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов. Он был задержан 21 января в Москве.
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