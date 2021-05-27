Задержанного в Минске оппозиционера Протасевича посетила адвокат
Адвокат задержанного в Минске оппозиционера и блогера Романа Протасевича Инесса Оленская посетила своего подзащитного спустя четыре дня после задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).
По словам Оленской, ее подзащитный "бодрый, позитивный и веселый", она призвала "не волноваться" за него. При этом информация о его месте пребывания и статусе осталась неизвестной, поскольку адвокат дала подписку о неразглашении. Оленская уточнила, что ей не доведен объем сведений, которые необходимо держать в тайне.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании лайнера. Этим рейсом летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным, Протасевич был задержан.
Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что Протасевич дает признательные показания о "спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии". 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.
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