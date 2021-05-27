Задержанного в Минске оппозиционера Протасевича посетила адвокат

По словам Оленской, ее подзащитный "бодрый, позитивный и веселый", она призвала "не волноваться" за него. При этом информация о его месте пребывания и статусе осталась неизвестной, поскольку адвокат дала подписку о неразглашении. Оленская уточнила, что ей не доведен объем сведений, которые необходимо держать в тайне.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании лайнера. Этим рейсом летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным, Протасевич был задержан.

Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что Протасевич дает признательные показания о "спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии". 24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.