В облет не пойдет. Россия не разрешает полеты в обход Белоруссии

Россия перестала выдавать разрешения на полеты авиарейсам из Европы в обход Белоруссии. Так, рейс на Москву была вынуждена отменить компания Austrian Airlines. Ранее с той же проблемой столкнулась Air France, отменившая рейс Париж – Москва. Обе авиакомпании приняли решение о прекращении полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза. В этой ситуации перевозчику необходимо скорректировать маршруты и получить одобрение этих изменений. «Российские власти не дали нам это разрешение», - сообщили ТАСС в Austrian Airlines. То же объяснение дали в пресс-службе французского перевозчика.

Воздушная блокада Белоруссии стала одним из последствий воскресного авиаинцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины - Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске якобы после сообщения о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Вместе с ним была задержана его спутница, гражданка России София Сапега, которую власти Белоруссии также обвинили в ряде преступлений. Посадку ирландского самолета на Западе сочли актом воздушного пиратства. Подавляющее большинство европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией.

Единственным объяснением позиции российских авиавластей, которые отказываются выдавать разрешения на полеты в обход Белоруссии, может быть желание создать дополнительные трудности европейским перевозчикам, объявившим воздушную блокаду республике, тем самым обеспечив конкурентное преимущество российским авиакомпаниям. Правда, это будет действенно до тех пор, пока в Европе будут принимать российские суда, следующие транзитом через белорусское воздушное пространство. Хотя, конечно, трудно предположить, что в Старом Свете решатся на авиаблокаду еще и России.

Есть, впрочем, еще одно предположение: тайм-аут в ожидании итогов пятничной встречи президентов России и Белоруссии. Им есть о чем поговорить: это и минский авиаинцидент и с точки зрения последствий для обеих стран и с точки зрения задержания гражданки России, и поставленный Минском на паузу интеграционный процесс в рамках так называемого Союзного государства, и поставки в Белоруссию российских углеводородов и много о чем еще. Разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко обещает быть очень интересным. А, возможно, и неприятным для последнего.

