Ранее Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в рамках проходящего в России Международного форума по безопасности. Серенко подчеркнул, что запасы вооружения у афганских талибов (движение «Талибан», запрет которого приостановлен в РФ) истощены, а пополнить их сложно не только из-за финансовой стороны вопроса, но из из-за международных санкций.

«Талибы нуждаются в союзниках, в поставках оружия, и они очень хотели купить новое оружие с достаточным количеством боеприпасов у России в первую очередь. Но я не знаю, насколько эта сделка окажется выгодной для России. Что мы заработаем на этих поставках? Здесь очевидны еще и издержки, потому что в актуальной политической реальности поставки оружия и боеприпасов афганским талибам фактически будут означать вызов Пакистану, с которым Россия отнюдь не собирается ссориться. Но Исламабад вполне это может рассмотреть, как присоединение к стороне противника и рассматривать как вступление в завуалированной форме в войну на стороне противника. И Пакистан тогда получает возможность каким-то образом отвечать на эти все действия. История очень острая, очень неоднозначная. Возможно, здесь лежит какая-то другая подоплека, отнюдь не такая, как это выглядит в публичной сфере. Может быть, мы имеем дело с более изощренной интригой», — считает собеседник НСН.

Эксперт не исключил, что целью данного соглашения могло быть усиление позиции министра обороны Афганистана Мохаммада Якуба, который приехал в Москву для ее подписания.

«Здесь есть два возможных объяснения этой истории. Первое — реальное военно-техническое сотрудничество с режимом талибов, за реальные деньги, с широкой линейкой номенклатуры изделий военных и так далее. Вторая история — это лоббистское продвижение с целью укрепления позиций вполне конкретного талибского чиновника, лидера одной из талибских группировок, чтобы попытаться сделать из него союзника, партнера, попутчика или "полезного идиота" для Москвы. У России сегодня нет серьезных друзей в Афганистане, и даже попутчиков или "полезных идиотов" нет. Поэтому сегодня приобретаем тех, кого можем. В данном случае Москва оказывает помощь конкретному чиновнику-функционеру в Талибане в рамках создания "пула друзей", на которых в Афганистане мы могли хотя бы теоретически опереться. Якуб — не самая последняя фигура», — объяснил Серенко.

Он добавил, что степень искренности и полезности Якуба покажет время.

Ранее Андрей Серенко в беседе с НСН назвал риски привлечения афганских рабочих в Россию. Он отметил, что паспорта этой страны есть у боевиков из Сирии, из Центральной Азии, из Пакистана, и под видом трудовых мигрантов в РФ могут прибыть террористы.

