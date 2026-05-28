Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды и грунта в Сочи и Сириусе

Вода и грунт на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют гигиеническими нормативам. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что с начала этого года было отобрано более тысячи проб воды на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, в том числе на нефтепродукты, дополнительно проверялся грунт.

«Все результаты на сегодняшний день соответствуют гигиеническими нормативам... Грунт также соответствует требованиям... Нефтепродукты не выявлены», - говорится в сообщении.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил «Радиоточке НСН», что в этом году можно безопасно отдохнуть в Анапе, так как мазута там «давно нет».

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
