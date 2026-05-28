Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды и грунта в Сочи и Сириусе
Вода и грунт на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют гигиеническими нормативам. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что с начала этого года было отобрано более тысячи проб воды на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические показатели, в том числе на нефтепродукты, дополнительно проверялся грунт.
«Все результаты на сегодняшний день соответствуют гигиеническими нормативам... Грунт также соответствует требованиям... Нефтепродукты не выявлены», - говорится в сообщении.
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил «Радиоточке НСН», что в этом году можно безопасно отдохнуть в Анапе, так как мазута там «давно нет».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ничего не читать: Долина посоветовала коллегам относиться к хейту философски
- Дюжев готов взять паузу в актерской карьере ради работы в Госдуме
- Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении
- Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды и грунта в Сочи и Сириусе
- Солнце погаснет раньше: Остановку вращения Земли люди уже не застанут
- Читаем между строк: Зачем России военное соглашение с Афганистаном
- Ушаков: Москва ждет от Киева шагов навстречу по поводу переговоров
- Ностальгия по нулевым: K-Maro выступит в Москве 6 июня
- Памфилова допустила, что голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным
- Ушаков опроверг информацию о том, что Путин передал послание Трампу