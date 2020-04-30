Заболевший коронавирусом Мишустин предложил Белоусова на должность и.о. премьера

Глава российского правительства Михаил Мишустин подтвердил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что на период лечения будет придерживаться режима самоизоляции.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», - сказал он в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.

В этой связи он предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности председателя правительства.

Также Мишустин заявил, что россияне должны со всей серьезностью относиться к инфекции и соблюдать все необходимые ограничения.

Отметим, что ранее коронавирусом переболел британский коллега Мишустина Борис Джонсон. Он выписался из больницы в середине апреля

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПравительствоМихаил МишустинКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры