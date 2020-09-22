В Госдуме заявили, что за непризнание Крыма будут сажать

Законопроект об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий России приняла в первом чтении Госдума. Также за призывы к отчуждению территорий предполагается штраф до 500 тысяч рублей. За первое нарушение физическом лицу будет грозит штраф от 30 до 60 тысяч, юридическому – от 200 до 300 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, кого коснется этот закон.

«Это касается не только Крыма, но и любой части российской территории. И распространяться может не только на жителей России, но и на иностранцев. Но в первом чтении принимается законопроект в том виде, в каком поступили в Госдуму. Ко второму чтению они дорабатываются, шлифуются с учетом поступивших поправок», - отметил Лысаков.