В Госдуме заявили, что за непризнание Крыма будут сажать
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству в эфире НСН рассказал, кого затронет закон об уголовном наказании за призывы к отчуждению территорий.
Законопроект об уголовном наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий России приняла в первом чтении Госдума. Также за призывы к отчуждению территорий предполагается штраф до 500 тысяч рублей. За первое нарушение физическом лицу будет грозит штраф от 30 до 60 тысяч, юридическому – от 200 до 300 тысяч рублей.
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, кого коснется этот закон.
«Это касается не только Крыма, но и любой части российской территории. И распространяться может не только на жителей России, но и на иностранцев. Но в первом чтении принимается законопроект в том виде, в каком поступили в Госдуму. Ко второму чтению они дорабатываются, шлифуются с учетом поступивших поправок», - отметил Лысаков.
По словам парламентария, при назначении наказания будет использоваться принцип преюдиции.
«При первом нарушении закона человеку грозит административная ответственность. При повторном нарушении будут применяться меры уголовной ответственности. Повторность означает год с окончания предыдущей санкции», - пояснил он.
По словам депутата, под действие закона может попасть не только призыв к отчуждению территорий, но и непризнание Крыма российским.
«Это вопрос квалификации, который находится в компетенции Следственного комитета, Генпрокуратуры. Мы сейчас говорим в общем. А будут конкретные высказывания конкретного лица, их проанализируют на факт административного или уголовного правонарушения. Если им будет дана такая квалификация, то будет возбуждено либо административное, либо уголовное дело. Человек будет нести ответственность по законам Российской Федерации, даже если это касается иностранцев», - заключил собеседник НСН.
Ранее Госдума приняла закон, который приравнивает отчуждение территорий России к экстремизму.
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