За неделю у границ РФ вели разведку 50 летательных аппаратов
2 апреля 202100:41
Пятьдесят летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, разведку вели 37 самолетов-разведчиков и 13 беспилотников. Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Власти Франции раскритиковали за отказ от «Спутника V»
- Киев: США поддержат Украину в конфликте с Россией
- Задержанный блогер Бил заявил о готовности оказать помощь пострадавшим в ДТП
- Польша отреагировала на заявления о провокациях вокруг «Северного потока 2»
- Познер прокомментировал протесты в Грузии из-за своего приезда
1 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru