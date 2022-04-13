За Макрона проголосовали 9,78 млн французов

Согласно опубликованным данным, из 48,7 млн французов, достигших избирательского возраста, на участки пришли около 35,9 млн человек (73,71%).

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что Макрона поддержали 27,84% французов, Ле Цен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.