Макрон станет писателем в случае ухода из политики

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в случае ухода из политики станет писателем. Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

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Французский лидер признался, что вся его жизнь связана с литературой. Он отметил, что и до президентства мечтал заниматься писательским трудом.

Несмотря на то, что писать в настоящее время не удается из-за сложного графика, свое свободное время президент Франции посвящает чтению и общению с семьей. Макрон также признался, что уже сегодня "собирает истории" для будущих книг.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов, за Ле Цен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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