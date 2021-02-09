За фонарики могут и «засветить»

Представители штаба оппозиционного политика призвали выйти вечером 14 февраля, в День святого Валентина, во дворы домов и постоять несколько минут со включенными фонариками на телефонах. В Кремле на это откликнулись недвусмысленно:



«В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», - предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявления представителей штаба Навального о том, что не будет «никакого ОМОНа», развенчала в эфире НСН адвокат Людмила Айвар. По ее словам, у правоохранительных органов будут все основания для задержания участников такого флешмоба.

«Двор – это общественное место. У себя дома под одеялом вы можете светить фонариком сколько угодно, можете в окно направить, никто вам слова не скажет. А выход людей в общественное место с определенной целью может расцениваться как политическая акция. С точки зрения юриспруденции, это уже доказательство того, что люди вышли во двор с фонариками не просто так. В этой ситуации правоохранительные органы не будут церемониться и начнут задерживать людей, ведь цели акции были заявлены заранее», - заявила адвокат.

На то, что власти не намерены смотреть сквозь пальцы на гражданский протест, свидетельствую еще два известия, по совпадению поступивших в этот же день. Это, во-первых, реакция представителя Кремля на обращение 180 ученых, писателей и общественных деятелей. Они указали на противоправный и противоречащий Конституции характер действий правоохранительных органов во время акций протеста, бессмысленную жестокость полиции и полный произвол судов. Среди подписавших обращение — писатели Борис Акунин, Денис Драгунский, режиссер Андрей Звягинцев, основатель компании «ВымпелКом» Дмитрий Зимин, издатель Ирина Прохорова, артисты Чулпан Хаматова, Вениамин Смехов, Александр Филиппенко. «Могут иметь место разные мнения», - заметил на это Песков.

И второе: ужесточение законодательства. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, по которому штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей против нынешних 500-1000 рублей. За повторное нарушение штраф вырастет на порядок – от 10 до 20 тысяч рублей.

Все это лишь подтверждает мысль о том, что с фонариками лучше поосторожнее. Особенно в День влюбленных.

