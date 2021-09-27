Песков прокомментировал итоги выборов в Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за итогами голосования в Германии, сообщает РИА Новости.

По его словам, Берлин является очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Москвы, и российские власти заинтересованы в развитии отношений.

«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее ЦИК ФРГ опубликовал предварительные данные выборов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 206 мест в бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 196, сообщает RT.

