Песков прокомментировал итоги выборов в Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за итогами голосования в Германии, сообщает РИА Новости.
По его словам, Берлин является очень крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Москвы, и российские власти заинтересованы в развитии отношений.
«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее ЦИК ФРГ опубликовал предварительные данные выборов, согласно которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 206 мест в бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 196, сообщает RT.
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