Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановить

Видеохостинг Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановления. Об этом сообщила руководитель телеканала Маргарита Симоньян.

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Она уточнила, что удалены два немецкоязычных канала СМИ. По словам Симоньян, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.

Вторым удаленным каналом стал DFP.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:YoutubeМаргарита Симоньян
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