Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановить
28 сентября 202120:32
Видеохостинг Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановления. Об этом сообщила руководитель телеканала Маргарита Симоньян.
Она уточнила, что удалены два немецкоязычных канала СМИ. По словам Симоньян, канал RT DE находится на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных медиа.
Вторым удаленным каналом стал DFP.
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28 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru