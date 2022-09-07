YouTube продолжает удалять видео канала посольства РФ в Великобритании
7 сентября 202220:37
Видеохостинг YouTube удалил ещё четыре ролика посольства РФ в Великобритании. Об этом сообщили в российской дипмиссии, передаёт ТАСС.
По мнению посольства, таким образом хостинг продолжает «вычищение всей информации, которая описывает реальную ситуацию в Донбассе». В дипмиссии назвали действия YouTube агрессивными и дискриминационными.
Как считают в посольстве, такие действия приведут «к деградации платформы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru