YouTube продолжает удалять видео канала посольства РФ в Великобритании

Видеохостинг YouTube удалил ещё четыре ролика посольства РФ в Великобритании. Об этом сообщили в российской дипмиссии, передаёт ТАСС.

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По мнению посольства, таким образом хостинг продолжает «вычищение всей информации, которая описывает реальную ситуацию в Донбассе». В дипмиссии назвали действия YouTube агрессивными и дискриминационными.

Как считают в посольстве, такие действия приведут «к деградации платформы».

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ФОТО: РИА Новости
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