Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге

Россия закрывает генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.

Захарова: Москва ответит на закрытие генконсульства в Констанце

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что соответствующая нота была вручена послу Румынии в РФ Кристиану Истрате.

Отмечается решение принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Констанце.

Также в МИД добавили, что генконсула Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата.

Ранее главе дипмиссии Германии вручили ноту об объявлении персоной нон грата дипломата из посольства ФРГ в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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