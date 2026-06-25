Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
Россия закрывает генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что соответствующая нота была вручена послу Румынии в РФ Кристиану Истрате.
Отмечается решение принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Констанце.
Также в МИД добавили, что генконсула Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата.
Ранее главе дипмиссии Германии вручили ноту об объявлении персоной нон грата дипломата из посольства ФРГ в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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