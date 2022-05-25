Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Власти КНДР провели испытание ракеты, запустив ее в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну

В сообщении агенства отмечается, что была выпущена «неустановленная баллистическая ракета».

Ранее, на прошлой неделе глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон предположил, что Северная Корея может провести ядерные испытания в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул в 20-х числах месяца.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры