Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

В сообщении агенства отмечается, что была выпущена «неустановленная баллистическая ракета».

Ранее, на прошлой неделе глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон предположил, что Северная Корея может провести ядерные испытания в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул в 20-х числах месяца.





