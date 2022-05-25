Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
25 мая 202200:37
Власти КНДР провели испытание ракеты, запустив ее в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.
В сообщении агенства отмечается, что была выпущена «неустановленная баллистическая ракета».
Ранее, на прошлой неделе глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон предположил, что Северная Корея может провести ядерные испытания в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул в 20-х числах месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru