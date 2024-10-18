Yonhap: КНДР направит 12 тысяч солдат в зону спецоперации

В материале уточняется, что мобилизация этих войск уже началась. Речь идет о 12 тысячах солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия хочет привлечь «10 тысяч военных из КНДР» для участия в СВО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор между Россией и КНДР подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

