Yonhap: КНДР направит 12 тысяч солдат в зону спецоперации

Власти Северной Кореи недавно решили отправить четыре бригады военнослужащих в РФ, чтобы помочь России в военном конфликте с Украиной, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.

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В материале уточняется, что мобилизация этих войск уже началась. Речь идет о 12 тысячах солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия хочет привлечь «10 тысяч военных из КНДР» для участия в СВО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор между Россией и КНДР подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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