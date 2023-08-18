Yeni Şafak: Глава МИД Турции обсудит с Лавровым и Кулебой зерновую сделку

По данным издания, после обсуждений глав МИД может состояться встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Первый сценарий развития ситуации предполагает, что выход не будет найден, это приведет к обострению продовольственного кризиса и росту военной напряженности из-за закрытых каналов диалога между странами. Согласно другому сценарию, возможны односторонние действия и «создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений».

Наконец, третий вариант развития ситуации предусматривает восстановление зернового коридора в прежнем формате после устранения «некоторых озабоченностей России». По данным издания, от этой опции выиграют все стороны и появится возможность предотвратить продовольственный кризис.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва вместе с партнерами изучает альтернативы зерновой сделке для доставки продовольствия нуждающимся странам, пишет Ura.ru.

Россия вышла из черноморской инициативы в июле. Как отмечал президент Владимир Путин, возвращение РФ к реализации соглашения возможно, но маловероятно, напоминает «Свободная пресса».

«Теперь давайте сначала исполните (данные России обещания по вывозу зерна и удобрений. - НСН), а потом мы вернемся в эту сделку», — заявил российский лидер.

