Язов рассказал, почему участвовал в ГКЧП

«Угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И потом эти игрища между Горбачевым и Ельциным. Надо было страну спасать, а они встревали в свары. К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла», - заявил он.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что во время событий 1991 года Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство. По его словам, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился.

