Язов рассказал, почему участвовал в ГКЧП
Последний маршал Советского союза, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов в день своего 95-летия рассказал о своем участии в ГКЧП. Об этом пишет сайт KP.Ru.
По его словам, он не понимал смысла Перестройки, затеянной президентом СССР Михаилом Горбачевым. Встать на сторону ГКЧП, по словам Язова, его заставило чувство долга.
«Угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И потом эти игрища между Горбачевым и Ельциным. Надо было страну спасать, а они встревали в свары. К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла», - заявил он.
Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что во время событий 1991 года Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство. По его словам, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился.
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