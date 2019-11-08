Язов рассказал, почему участвовал в ГКЧП

8 ноября 201912:46

Последний маршал Советского союза, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов в день своего 95-летия рассказал о своем участии в ГКЧП. Об этом пишет сайт KP.Ru.

По его словам, он не понимал смысла Перестройки, затеянной президентом СССР Михаилом Горбачевым. Встать на сторону ГКЧП, по словам Язова, его заставило чувство долга.

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«Угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И потом эти игрища между Горбачевым и Ельциным. Надо было страну спасать, а они встревали в свары. К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла», - заявил он.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что во время событий 1991 года Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство. По его словам, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Мамонтов
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