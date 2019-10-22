Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР
Бывший председатель Верховного совета РФ согласился с Михаилом Горбачёвым в том, что в холодной войне победили обе стороны.
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что в холодной войне победили обе стороны конфликта. По его словам, объявив себя победителями, страны Запада не учли, как это воспримут в России и начали вести себя, как будто им «все позволено».
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что страны Запада начали говорить о своей победе в холодной войне только после развала СССР.
«Победа действительно была общая. И Запад вовсе не ожидал тогда падения СССР. Они были потрясены падением СССР. Да, ослабления Союза добивались, но ликвидации – нет. Это сейчас пытаются так представить. Прав Михаил Сергеевич и в том отношении, что в первые дни и вплоть до 8 декабря, когда были подписаны Беловежские соглашения, Запад считал, что это была общемировая победа, что речь идёт об очень крупном сокращении вооружённых сил, что устанавливается климат взаимного доверия. Уже потом Запад присвоил себе победу не просто в холодной войне, но и то, что они якобы сумели переиграть такого мощного политического и экономического соперника, как СССР», - пояснил Хасбулатов.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что победителей в холодной войне нет и быть не может.
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