Хасбулатов: Запад присвоил победу в холодной войне после развала СССР

«Победа действительно была общая. И Запад вовсе не ожидал тогда падения СССР. Они были потрясены падением СССР. Да, ослабления Союза добивались, но ликвидации – нет. Это сейчас пытаются так представить. Прав Михаил Сергеевич и в том отношении, что в первые дни и вплоть до 8 декабря, когда были подписаны Беловежские соглашения, Запад считал, что это была общемировая победа, что речь идёт об очень крупном сокращении вооружённых сил, что устанавливается климат взаимного доверия. Уже потом Запад присвоил себе победу не просто в холодной войне, но и то, что они якобы сумели переиграть такого мощного политического и экономического соперника, как СССР», - пояснил Хасбулатов.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что победителей в холодной войне нет и быть не может.

