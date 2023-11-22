Явлинский заявил, что обсуждал с Путиным спецоперацию
Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал телеканалу RTVI, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября.
По его словам, речь шла о специальной военной операции, а именно — прекращении огня. «Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать», — указал Явлинский. Он не рассказал подробности встречи, лишь указав, что «это был серьезный разговор и российский лидер все внимательно выслушал».
Ранее сообщалось, что лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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